Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vahşice katletti: Şüpheli tutuklandı!

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güloğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Gök ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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