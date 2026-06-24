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Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:57

Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vahşice katletti: Şüpheli tutuklandı!

Osmaniye’de meydana gelen olay kan dondurdu. Ökkeş Gök, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil'i sokak ortasında bıçakla vahşice katletti. Şüpheli kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vahşice katletti: Şüpheli tutuklandı!
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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş Gök ve Bayram Güloğlugil, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ökkeş Gök, cebinden çıkardığı bıçakla Güloğlugil'e saldırdı.

TALİHSİZ ADAMIN YAŞAMINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Güloğlugil, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güloğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Gök ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE

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Osmaniye’de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vahşice katletti: Şüpheli tutuklandı!
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