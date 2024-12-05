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Giriş Tarihi: 5.12.2024 16:29

Osmaniye'de feci kaza: Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 38 yaşındaki Hüseyin Sarpkaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları...

DHA
Osmaniye’de feci kaza: Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-400 kara yolu Soğukpınar mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden 44 yaşındaki S.Y. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen M.G.'nin kullandığı 06 DUE 84 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi, yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Sarpkaya, kurtarılamadı. Sarpkaya'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de feci kaza: Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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