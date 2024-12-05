Osmaniye’de feci kaza: Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Sarpkaya, kurtarılamadı. Sarpkaya'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.