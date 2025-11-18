Osmaniye’de iş yerine ateş açtı: Pompalı tüfekli saldırgan kameraya yakalandı!

Dehşete düşüren olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. S.T. tarafından bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.