Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de kahreden kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş düğününe günler kala hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:31

Osmaniye’de kahreden kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş düğününe günler kala hayatını kaybetti!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Kamyonetle çarpışan otomobil feci şekilde çarpıştı. Sürücü Ali Akçay, hastanede hayatını kaybederken Uzman Çavuş'un 26 Haziran Cuma günü Sumbas'ta düğününün yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Osmaniye’de kahreden kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş düğününe günler kala hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza, Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Akçay yönetimindeki 06 FVC 247 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Ali Akçay ile kamyonette bulunan Yalçın K. de yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Yalçın K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DÜĞÜNÜNE GÜNLER KALA HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran Cuma günü Sumbas ilçesi Gaffarlı köyündeki baba evinde düğününün yapılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de kahreden kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş düğününe günler kala hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA