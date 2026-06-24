Osmaniye’de kahreden kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: Uzman Çavuş düğününe günler kala hayatını kaybetti!

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Yalçın K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.