Giriş Tarihi: 18.02.2026 12:21

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 37 yaşındaki Semih Öner, tartıştığı eski eşini silahla öldürüp intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de kan donduran olay! Eski eşini silahla öldürüp intihar etti
Düziçi ilçesindeki olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi.

Semih Öner, bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un evine gitti. İkili arasında bilinmeyen çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü.

AYNI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

