Osmaniye’de kaybolmuştu: Acı haber Adana’dan geldi!

Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cesedin yapılan teşhis sonucu Özdem'e ait olduğu belirlendi. Morg önünde bekleyen Tuncay'ın ağabeyi Mustafa Kemal Özdem, kardeşinin Karaçay yakınlarında kameralar tarafından tespit edildiği ve bir daha kendisinden haber alınmadığını, o günden bu yana ekiplerin arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Acılı aile, konunun ayrıntılı araştırılmasını istedi.

Tuncay Özdem'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.