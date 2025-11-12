Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 5 yaralı
Osmaniye’de kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 5 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tünelde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 5 yolcu yaralandı.

Korkutan kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu'nun Düziçi ilçesi sınırlarında bulunan Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile TIR, belirlenemeyen bir nedenle tünel içinde çarpıştı.

5 YOLCU YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

