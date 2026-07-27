Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:00

Osmaniye’de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Hafriyat kamyonu ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil çarpıştı. Ekipler olay yerine gelirken ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Osmaniye’de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Akarca Yaylası'nda meydana geldi. A.D. yönetimindeki 80 KB 607 plakalı hafriyat kamyonu ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil çarpıştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafriyat kamyonu şoförü A.D. ile otomobil sürücüsü Küçükkılınç ve yanındaki A.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralılardan Küçükkılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Volkan Küçükkılınç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE #KAZA

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Osmaniye’de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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