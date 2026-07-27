Osmaniye’de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafriyat kamyonu şoförü A.D. ile otomobil sürücüsü Küçükkılınç ve yanındaki A.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.