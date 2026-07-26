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Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:35

Osmaniye’de otomobil köprüden düştü: 4 kişi yaralandı!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Köprüden kanala düştü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Osmaniye’de otomobil köprüden düştü: 4 kişi yaralandı!
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Kaza, Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki köprüden kanala düştü.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#DÜZİÇİ #OSMANİYE

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Osmaniye’de otomobil köprüden düştü: 4 kişi yaralandı!
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