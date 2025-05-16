Osmaniye’de sağanak sele neden oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olanak sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçedeki 3 derede yaşanan taşkınlar nedeniyle araçlar sürüklendi, bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sağanak yağış nedeniyle Bülbül, Şirinler, Sarınöhsek dereleri ve Savun çayında taşkınlar meydana geldi. Yaşanan selde 7 araç, suda sürüklendi. Araçlarında mahsur kalan ve sele kapılan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçlar vinçlerle sudan çıkartıldı.

CAN KAYBIMIZ YOK

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, "7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Herhangi bir can kaybımızın olmaması sevindirici. AFAD, itfaiye ekiplerimiz sahada yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Zarar tespit çalışmalarına da hemen başlayacağız ve devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken desteği vereceğiz" dedi.