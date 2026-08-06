Osmaniye’de tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı: O anlar kamerada

Bu kaza bize bir kez daha gösterdi ki kaynağı belli olmayan kalitesiz bataryaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bize kanıtlamış oldu. Teknik servis ekibi olarak müşterilerimize, vatandaşlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kalitesiz ve kaynağı belli olmayan garantisiz, özellikle bunu belirteyim, garanti verilmeyen bataryaları kesinlikle taktırmayın. Batarya bize ait olmamasına rağmen, bataryanın sorumluluğu bize ait olmamasına rağmen yine de müşterimizin mağduriyetini giderebilmek adına bütün masrafları mağazamız karşılayacak. Müşterimizi mağdur etmeyeceğiz."diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör