Giriş Tarihi: 7.12.2025 20:56 Son Güncelleme: 7.12.2025 21:02

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İHA
Kaza, akşam saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu'nun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

