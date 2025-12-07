Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Kaza, akşam saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu'nun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.