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Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:45

Osmaniye’de zehirli engerek kabusu! Eve girmeye çalışan yılan böyle çıkarıldı

Osmaniye'de meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bir evde görülen zehirli engerek yılanı aileye kabusu yaşattı. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Osmaniye’de zehirli engerek kabusu! Eve girmeye çalışan yılan böyle çıkarıldı
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Olay, Eyüp Sultan Mahallesi 5533 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde zehirli engerek yılanını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ZEHİRLİ YILAN EVDEN ÇIKARILDI

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, özel aparatlarla zehirli engerek yılanını bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktada doğal yaşam alanına bırakılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların zehirli yılanlarla karşılaşmaları halinde müdahale etmek yerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini belirtti.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANİYE

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Osmaniye’de zehirli engerek kabusu! Eve girmeye çalışan yılan böyle çıkarıldı
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