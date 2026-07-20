Osmaniye’de zehirli engerek kabusu! Eve girmeye çalışan yılan böyle çıkarıldı

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI



Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktada doğal yaşam alanına bırakılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların zehirli yılanlarla karşılaşmaları halinde müdahale etmek yerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör