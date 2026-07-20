Osmaniye’de zehirli engerek kabusu! Eve girmeye çalışan yılan böyle çıkarıldı

Olay, Eyüp Sultan Mahallesi 5533 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde zehirli engerek yılanını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ZEHİRLİ YILAN EVDEN ÇIKARILDI
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, özel aparatlarla zehirli engerek yılanını bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktada doğal yaşam alanına bırakılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların zehirli yılanlarla karşılaşmaları halinde müdahale etmek yerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini belirtti.