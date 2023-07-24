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Giriş Tarihi: 24.7.2023 17:31 Son Güncelleme: 24.7.2023 17:36

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit oldu. Şehadet haberi Osmaniye'deki ailesine verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit düştü. Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Şehidin babasının evine ve Karaca Caddesi'ndeki evlere Türk bayrakları asıldı. 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar da şehit evine gelerek anne Fatma ve baba İlhan Can'a başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
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