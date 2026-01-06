Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü ülkeler ve coğrafyalar! Şimdi yerinde onlarca ülke var: Avrupa, Asya, Afrika...

Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığında hakim olduğu toprakların yüz ölçümü 24 milyon km²'yi buldu. 1699'da ulaşılan en büyük sınırlarda hakim olunan alan şu anki Kuzey Amerika Kıtası büyüklüğündeydi. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü sınırların içerisinde ise günümüzde onlarca ülke yer alıyor.
İŞTE OSMANLI'NIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ O TOPRAKLAR
AVRUPA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
SIRBİSTAN
KARADAĞ
BOSNA-HERSEK
HIRVATİSTAN
MAKEDONYA
KOSOVA
ROMANYA
SLOVAKYA
MACARİSTAN
MOLDOVA
UKRAYNA
AZERBAYCAN
GÜRCİSTAN
ERMENİSTAN
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
RUSYA'NIN GÜNEY TOPRAKLARI
POLONYA
İTALYA'NIN GÜNEYDOĞU KIYILARI
ARNAVUTLUK
BELARUS
LİTVANYA
LETONYA
ASYA
IRAK
SURİYE
İSRAİL
FİLİSTİN
ÜRDÜN
SUUDİ ARABİSTAN
YEMEN
UMMAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
KATAR
BAHREYN
KUVEYT
İRAN'IN BATI TOPRAKLARI
LÜBNAN
AFRİKA
MISIR
LİBYA
TUNUS
CEZAYİR
SUDAN
ERİTRE
CİBUTİ
SOMALİ
KENYA SAHİLLERİ
TANZANYA SAHİLLERİ
ÇAD'IN KUZEY BÖLGELERİ
NİJER'İN BİR KISMI
MOZAMBİK'İN KUZEY TOPRAKLARI
FAS
BATI SAHRA
MORİTANYA
MALİ
SENEGAL
GAMBİYA