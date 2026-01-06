Haberler Yaşam Haberleri Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü ülkeler ve coğrafyalar! Şimdi yerinde onlarca ülke var: Avrupa, Asya, Afrika...
Giriş Tarihi: 6.01.2026 12:15 Son Güncelleme: 6.01.2026 12:31

Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü ülkeler ve coğrafyalar! Şimdi yerinde onlarca ülke var: Avrupa, Asya, Afrika...

Osmanlı Devleti, Türk tarihine damga vurdu. Çağ açıp, çağ kapatan ve Cihan İmparatorluğu haline gelen Osmanlı içinde bulundurduğu milletlerin refah ve barış içinde yaşamasıyla da örnek gösterilen bir Devlet oldu. Kıtalara yayılan Osmanlı Devleti'nin ulaştığı en büyük sınırların içerisinde ise bugün birçok farklı ülke yer alıyor. İşte kıtalara hükmeden Osmanlı'nın yayıldığı geniş coğrafyalar ve o ülkeler!

Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü ülkeler ve coğrafyalar! Şimdi yerinde onlarca ülke var: Avrupa, Asya, Afrika...
  • ABONE OL

Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığında hakim olduğu toprakların yüz ölçümü 24 milyon km²'yi buldu. 1699'da ulaşılan en büyük sınırlarda hakim olunan alan şu anki Kuzey Amerika Kıtası büyüklüğündeydi. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü sınırların içerisinde ise günümüzde onlarca ülke yer alıyor.

İŞTE OSMANLI'NIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ O TOPRAKLAR

AVRUPA

TÜRKİYE

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

SIRBİSTAN

KARADAĞ

BOSNA-HERSEK

HIRVATİSTAN

MAKEDONYA

KOSOVA

ROMANYA

SLOVAKYA

MACARİSTAN

MOLDOVA

UKRAYNA

AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN

ERMENİSTAN

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

RUSYA'NIN GÜNEY TOPRAKLARI

POLONYA

İTALYA'NIN GÜNEYDOĞU KIYILARI

ARNAVUTLUK

BELARUS

LİTVANYA

LETONYA

ASYA

IRAK

SURİYE

İSRAİL

FİLİSTİN

ÜRDÜN

SUUDİ ARABİSTAN

YEMEN

UMMAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KATAR

BAHREYN

KUVEYT

İRAN'IN BATI TOPRAKLARI

LÜBNAN

AFRİKA

MISIR

LİBYA

TUNUS

CEZAYİR

SUDAN

ERİTRE

CİBUTİ

SOMALİ

KENYA SAHİLLERİ

TANZANYA SAHİLLERİ

ÇAD'IN KUZEY BÖLGELERİ

NİJER'İN BİR KISMI

MOZAMBİK'İN KUZEY TOPRAKLARI

FAS

BATI SAHRA

MORİTANYA

MALİ

SENEGAL

GAMBİYA

GİNE BİSSAU

GİNE

ETİYOPYA' NIN BİR KISMI

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü ülkeler ve coğrafyalar! Şimdi yerinde onlarca ülke var: Avrupa, Asya, Afrika...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz