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Giriş Tarihi: 16.1.2022 09:30 Son Güncelleme: 16.1.2022 09:36

Osmanlı döneminde doğdu, 112 yaşında öldü

Mehmet AVŞAR
Osmanlı döneminde doğdu, 112 yaşında öldü

Ardahan’ın Samanbeyli köyünde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmadan Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında dünyaya gelen 112 yaşındaki Güllizar Yıldız hayata gözlerini yumdu.

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde dünyaya gelen ve bir asırdan fazla yaşayan Güllizar Yıldız 112 yaşında hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Samanbeyli köyünde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Yıldız, hayatını alternatif tıpa adayarak yöre halkı tarafında hekim olarak nam salmıştı.

Bu gün hayatta olan yada olmayan çoğu insanın doğumunda ebelik yapan, çok sayıda hamile kadının ve bebeklerinin hayatını kurtaran Güllizar ninenin ölümü köyünde ve çevre köylerde üzüntüyle karşılandı.

Yıldız'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Samanbeyli Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.

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Osmanlı döneminde doğdu, 112 yaşında öldü
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