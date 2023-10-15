Haberler Yaşam Haberleri Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:46 Son Güncelleme: 15.10.2023 22:46

Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 15 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL’lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 15 Ekim 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası'na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır?

SEÇENEKLER

A- Selim
B- Mustafa (CEVAP)
C- Osman
D- Ahmed


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Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır?
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