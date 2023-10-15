Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 15 Ekim 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası'na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Osmanlı tarihinde Mehmed adında 6, Murad adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osmanlı padişahı vardır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;