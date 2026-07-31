Osmanlı’nın mukaddes emanetleri ilk kez Nevşehir’de

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, bu yıl kültür ve sanatseverleri birbirinden özel sergilerle buluşturacak. Festival kapsamında ilk kez Nevşehir'e gelecek "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihî mirası ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

İki Özel Sergi Bir Arada

Festival süresince ziyaretçiler, tarihî mirasın yanı sıra çağdaş sanatın farklı yorumlarını da keşfetme fırsatı bulacak. "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" adlı sergi, modern sanatın dikkat çeken örneklerini sanatseverlerle buluştururken, iki sergi de festivalin öne çıkan kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer alacak. Sergiler, Avanos'taki Güray Müze'de ziyarete açılacak.

"Kültürel Etkileşimi Güçlendiriyor"

Avanos Kaymakamı Bilici, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin kültür ve sanatın toplumun her kesimiyle buluşmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Farklı disiplinleri bir araya getiren bu tür organizasyonların kültürel etkileşimi güçlendirdiğini belirten Bilici, nitelikli sanat üretimlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına da önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Tarihin izlerini çağdaş sanatın yorumuyla buluşturacak sergilerin, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin en çok ilgi görmesi beklenen etkinlikleri arasında yer alması bekleniyor. Özellikle ilk kez Nevşehir'de açılacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinin, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesi öngörülüyor.