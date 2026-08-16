Osmanlı’nın renkleri sanata yön veriyor

Osmanlı
arşivlerindeki eski boya reçeteleri, bir atölyede geleneksel yöntemlerle yeniden canlanıyor. Balköpüğü, güneş taşı, sarı kantaron... Sanatçı Hülya Dönmez'in atölyesinde tamamı elle hazırlanan 142 farklı renk, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki sanatçıların paletlerine giriyor. Bu özel renkler yalnızca Türkiye'de değil, Amerika'dan Dubai'ye, Avrupa'dan Kanada'ya kadar dünyanın farklı ülkelerindeki sanatçılarla da buluşuyor. Dönmez, atölyesinde sulu boya üretimini eşi ve iki çocuğuyla birlikte sürdürüyor. Yaklaşık 8 yıldır bu işi yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Yaptığımız işte tamamen geleneksel metotlar kullanıyoruz" diyor ve şöyle devam ediyor: "Atölyemizin ana amacı doğaya hizmet etmek. Çünkü burada yapılan her şey doğal bağlayıcılarla, organik bitkilerle, organik malzemelerle oluyor; mesela saf su gibi, saf bal gibi malzemelerle birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte olduğu için de güzel bir ilerleme kaydettik. Kesinlikle koruyucu ve kimyasal maddeler içermeyen reçetelerle çalışmış oluyoruz. Reçetelerimize kendine özgü küçük nüanslarla eklemeler de yaptık."