Osmanlı’nın sancağı emin ellerde

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde restorasyonu tamamlanan Sancak Köşkü'nün açılış töreni gerçekleşti. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatsal etkinliklerde kullanılması planlanan Sancak Köşkü'nde açılışa özel Prof. Dr. Faruk Taşkale ve öğrencilerinin hat sanatı üzerine yaptığı eserler sergilendi.İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, "Tarihi bir mekânı teknik bir üniversite onarıyor, restore ediyor ve yaşatıyor. İstanbul'da üniversitelerimizi daha ileri noktalara taşımak amacıyla üniversitelerimizle sahada işbirliği yapıyoruz" dedi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da, "Bu çok güzel bir restorasyon örneğiydi. Burası çok başarılı oldu; çünkü valiliğimiz himayesinde yaptık. Restorasyonda çalışanlar Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden ve YTÜ Kültür Varlıkları Koruma Bölümü'nden mezunlarımızdı" dedi. Sancak Köşkü, Osmanlı devrinde ordunun sefere padişah tarafından uğurlandığı ve dönüşte karşılandığı yer olarak biliniyor.