ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Sıfır atık politikalarını ÖSYM’de geliştirmeyi hedefliyoruz

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın 51'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisinde oluşturulan ÖSYM Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, 250 fidan toprakla buluşturuldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, burada yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan Seferberliği"nin parçası olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Geleneksel hale getirdikleri fidan dikimine bu yıl da devam ettiklerini aktaran Ersoy, geçen yıl 50'nci yıl dönümü kapsamında 1500 fidan dikerek oluşturdukları ÖSYM Başkanlığı Hatıra Ormanı'na, bu yıl 250 fidanı daha eklediklerini kaydetti.

Ersoy, her yıl ağaç dikimi gerçekleştirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Ağaçlandırma seferberliğinde 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek diktiğimiz fidanlar, geleceğe nefes olacak. Bizlere emanet olan bu vatanı gelecek nesillere çok daha güzel şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Çevresel sorunların küresel ölçekte büyümeye devam ettiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"İnsan üzerinde yaşadığı toprağı en güzel şekilde imar etmekle de sorumludur. Bu sorumluluk yalnızca bugüne değil, bizden sonra gelecek nesillere karşı da bir görevdir. Yeşilin emanet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sevgi ile yeşeren her şey daim olur. Burada sevgi ve emekle fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Yıllar sonra diktiğimiz bu fidanların gölgesinde oturmak bizler için mutluluk kaynağı olacaktır. Her yıl bu ormanı büyütmeyi, tüm çalışanlarımızı bu sürece dahil etmeyi ve sıfır atık politikalarını ÖSYM'de geliştirmeyi hedefliyoruz. 'Yeşil Türkiye, Sıfır Atık' hassasiyetiyle çalışıyoruz."

ÖSYM personelinin katıldığı fidan dikim etkinliği, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.