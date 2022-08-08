ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı ve ertelenen/iptal olan KPSS sınav tarihleri açıklandı. Resmi açıklamaya göre; lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları Eylül ayının ikinci haftası yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise Eylül'ün son haftası düzenlenecek. Peki; Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte KPSS sınav takvimi.
YENİ KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
İşte ÖSYM'nin açıklaması;
"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."