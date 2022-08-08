ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı ve ertelenen/iptal olan KPSS sınav tarihleri açıklandı. Resmi açıklamaya göre; lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları Eylül ayının ikinci haftası yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise Eylül'ün son haftası düzenlenecek. Peki; Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte KPSS sınav takvimi.