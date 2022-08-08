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Giriş Tarihi: 8.8.2022 23:34

ÖSYM duyurdu; KPSS sınav takvimi 2022 açıklandı! Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

ÖSYM yeni KPSS sınav takvimini duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte ertelenen ve iptal olan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri de açıklanmış oldu. Bu noktada; binlerce katılımcı yeni KPSS sınav takvimi tarihlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki; Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte KPSS sınav takvimi 2022 güncel bilgiler.

ÖSYM duyurdu; KPSS sınav takvimi 2022 açıklandı! Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı ve ertelenen/iptal olan KPSS sınav tarihleri açıklandı. Resmi açıklamaya göre; lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları Eylül ayının ikinci haftası yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise Eylül'ün son haftası düzenlenecek. Peki; Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte KPSS sınav takvimi.

YENİ KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

İşte ÖSYM'nin açıklaması;

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

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ÖSYM duyurdu; KPSS sınav takvimi 2022 açıklandı! Yeni KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
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