ÖSYM sınav takvimi 2023 belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, KPSS ve DGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

ÖSYM sınav takvimi üzerinden milyonlarca vatandaş KPSS, ALES, YKS, LGS ve DGS sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı sorusuna dair açıklamalarda bulundu. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." dedi.
Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:
"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."