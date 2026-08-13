Ot balyalarını kontrol etmek istedi: Traktör römorkunun altında can verdi

Kaza, Ardahan merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde meydana geldi. 57 yaşındaki Ersoy Karabağlı, oğlu tarafından kullanılan traktörle tarladan ot taşıdığı sırada römorktan düşen balyaları kontrol etmek amacıyla traktörden indi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Karabağlı, römorkun tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan Karabağlı için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karabağlı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabağlı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.