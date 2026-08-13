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Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:09

Ot balyalarını kontrol etmek istedi: Traktör römorkunun altında can verdi

Ardahan’da tarladan ot taşıyan traktörün römorkundaki balyaları kontrol etmek için aşağı inen 57 yaşındaki Ersoy Karabağlı, römork tekerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şenol BOZKURT
Ot balyalarını kontrol etmek istedi: Traktör römorkunun altında can verdi
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Kaza, Ardahan merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde meydana geldi. 57 yaşındaki Ersoy Karabağlı, oğlu tarafından kullanılan traktörle tarladan ot taşıdığı sırada römorktan düşen balyaları kontrol etmek amacıyla traktörden indi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Karabağlı, römorkun tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan Karabağlı için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karabağlı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabağlı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

#ARDAHAN

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Ot balyalarını kontrol etmek istedi: Traktör römorkunun altında can verdi
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