Ot biçme kavgası çifte cinayetle bitti

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde önceki gün aile içi cinayet faciası yaşandı. İddiaya göre, Paşa Gürle ile yengesi Emine Gürle arasında tartışma çıktı. Emine Gürle'nin topladığı bir bağ otu kaynının evinin önüne bırakması nedeniyle büyüyen tartışmada, Paşa Gürle, evden aldığı tüfekle etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Emine Gürle, kızı Fatma Ergün (30) ve torunu Ekrem Ergün (13) yaralandı.

DAHA 13 YAŞINDAYDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki Ekrem Ergün hastanede hayatını kaybederken Fatma Ergün'ün tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Katil Paşa Gürle ise olaydan sonra jandarmaya teslim oldu.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Olaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Paşa Gürle ile 21 yıl önce ölen ağabeyi Zeki Gürle'nin ailesiyle aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve yıllardır görüşmedikleri öğrenildi. Emine Gürle, Gürgendağ Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Katil zanlısı Paşa Gürle tutuklanarak cezaevine gönderildi.