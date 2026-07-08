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Giriş Tarihi: 8.07.2026

Ot biçme kavgası çifte cinayetle bitti

Trabzon’da aile içi tartışma faciaya dönüştü. Paşa Gürle, bir bağ ot nedeniyle çıkan tartışma yüzünden yengesi Emine Gürle’yi tüfekle öldürdü. Paşa Gürle tutuklanırken 13 yaşındaki yeğeni de hastanede hayatını kaybetti

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ot biçme kavgası çifte cinayetle bitti
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Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde önceki gün aile içi cinayet faciası yaşandı. İddiaya göre, Paşa Gürle ile yengesi Emine Gürle arasında tartışma çıktı. Emine Gürle'nin topladığı bir bağ otu kaynının evinin önüne bırakması nedeniyle büyüyen tartışmada, Paşa Gürle, evden aldığı tüfekle etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Emine Gürle, kızı Fatma Ergün (30) ve torunu Ekrem Ergün (13) yaralandı.

DAHA 13 YAŞINDAYDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki Ekrem Ergün hastanede hayatını kaybederken Fatma Ergün'ün tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Katil Paşa Gürle ise olaydan sonra jandarmaya teslim oldu.

ARALARINDA HUSUMET VARDI
Olaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Paşa Gürle ile 21 yıl önce ölen ağabeyi Zeki Gürle'nin ailesiyle aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve yıllardır görüşmedikleri öğrenildi. Emine Gürle, Gürgendağ Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Katil zanlısı Paşa Gürle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ot biçme kavgası çifte cinayetle bitti
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