Otel havuzundaki kimyasal zehirledi iddiası: 10’u çocuk 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin havuz bakımı sırasında kullanılan ve halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen hidroklorik asidin hava yoluyla çevreye yayılması sonucu 10'u çocuk 13 kişi rahatsızlandı. Olay önceki gün saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin havuzunun temizliğinde kullanılan ve halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit hava yoluyla çevreye yayıldı. Bu sırada havuza yakın konumda bulunan işletmeye ait çocuk parkındaki 10 çocuk ile 3 yetişkin rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırılan kişilerden 5 çocuk ve 2 yetişkin tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer kişilerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında havuz bakım ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiren firma ile otel yöneticileri hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının tesiste teknik inceleme yaptığı, havuz bakımında kullanılan kimyasalların uygulanma yöntemi, güvenlik tedbirleri ve kimyasalın çevreye nasıl yayıldığının araştırıldığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de delil toplama çalışması gerçekleştirdi.

İFADELERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören mağdurların ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Savcılığın, teknik inceleme raporları, sağlık raporları ve mağdur ifadelerinin dosyaya eklenmesinin ardından olayda ihmal veya kusur bulunup bulunmadığını değerlendireceği öğrenildi.