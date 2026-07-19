Otel odasında ölü bulundu: Bulunan maddeler ekipleri alarma geçirdi!

Yapılan kontrolde Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cinayet Büro ekipleri yaptıkları ilk incelemede Akyol'un cansız bedeninin yanında iki farklı kap içerisinde birisi sıvı, diğeri katı iki madde olduğunu fark etti. Kimyasal madde olabileceği şüphesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.