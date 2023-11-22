Otel odasında sır ölüm

HANDA Jandova Sverakova, 16 Kasım 2023 günü oğlu ile birlikte uçakla Çekya'dan İstanbul'a tatile gelerek Şişli'de bir otele yerleşti. Sverakova'nın oğlu, pazartesi günü dışarı çıkıp gezmeyi teklif etti. Sverakova yorgun olduğunu söyleyerek çıkmayı reddetti. Beyoğlu'nda bir süre gezen oğul otele döndüğünde annesini hareketsiz bularak otel görevlilerinden yardım istedi. Otele gelen sağlık ekibi, Sverakova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sverakova'nın vücudunda ateşli silah, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Sverakova'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.