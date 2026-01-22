Otel odasında şüpheli ölüm! 39 yaşındaki genç adam banyoda o halde bulundu!

Yapılan araştırmada, Bektaş'ın dün akşam saat 19.00 sıralarında otele giriş yaptığı, kısa süre sonra markete gitmek amacıyla otelden ayrıldığı ve bir süre sonra yeniden otele döndüğü öğrenildi. Güvenlik kamerası ve giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu odaya Bektaş'tan başka herhangi bir kişinin giriş ya da çıkış yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Kimlik tespitinin ardından durumu öğrenen Bektaş'ın erkek kardeşi olay yerine geldi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından Bektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.