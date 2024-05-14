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Giriş Tarihi: 14.5.2024 12:17 Son Güncelleme: 14.5.2024 12:19

Otel önüne park edilen milyonluk  motosikleti sürükleyerek çaldılar

İstanbul’da Fatih’te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, otel önüne park edilen değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti adeta sürükleyerek çalıp kayıplara karıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otel önüne park edilen milyonluk  motosikleti sürükleyerek çaldılar

Olay, gece geç saatlerde Sultan Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gezen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri ve değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalmak için harekete geçti. 2 kişi motosiklete doğru hareket ederken diğer şüpheli ise motosikletinden inmedi. Şüpheli şahıslardan biri motosikletin üzerine binerek hareket ettirmeye çalışırken bir diğeri direksiyon kilidini açmaya çalıştı. Direksiyon kilidini açamayan şüpheli şahıslar bir süre sonra motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların 1 milyon değerindeki motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

Çalınan motosikletin sahibi Celal Çelebi olay ile ilgili, "Ben burada otel işletiyorum. Yorgundum, buraya gelince motorumu otelimin önüne çektim ve direksiyonumu kilitledim. Ardından 3 kişi geliyor ve sanki kendi motosikletleriymiş gibi buradan alıp gidiyorlar. Değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu motor hala bulunamadı, hırsızlardan haber yok." dedi.

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Otel önüne park edilen milyonluk  motosikleti sürükleyerek çaldılar
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