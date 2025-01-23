Otel yangınında hayatlarını kaybetmişlerdi: Profesör baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı ve ekonomist Prof. Dr. Atakan Yalçın ile kızı Elif Derin Yalçın, Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile sevenleri katıldı.

TÜRK BAYRAĞI VE CÜBESİYLE UĞURLANDI

Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın tabutunun üzerine akademisyenlik cübbesi ile Türk bayrağı örtüldü. Cenazede Atakan Yalçın'ın eşi Yaprak Yeşilada Yalçın taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİ VE 1 KIZI KURTULDU

Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ali Yalçın'ın oğlu olan Atakan Yalçın'ın eşi Yaprak Yeşilada, kızları Defne Zeynep ve Elif Derin ile tatilde olduğu, yangında eşi ve kızı Defne Zeynep'in kurtulduğu kendisi ve Elif Derin'in hayatını kaybettiği belirtildi.