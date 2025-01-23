Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden Prof Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi | Video
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ile kızı Derin Yalçın Ataşehir'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
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