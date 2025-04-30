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Giriş Tarihi: 30.4.2025 17:38 Son Güncelleme: 30.4.2025 18:10

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı

Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik kameralarını bantlattığı otelin müdürü ve güvenlik müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İBB’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı

Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Etiler'de gittiği oteldeki güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi. Polis, önce Oğurlu'yu, ardından da Udil'i yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL VERİLDİ

İki isim bugün İstanbul Adliyesine getirildi. Burada savcılığa verdiği ifadelerin ardından sevk edildikleri hakimlikce yurt dışına çıkış
şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldılar.

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İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı
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