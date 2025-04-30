İBB’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı

Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Etiler'de gittiği oteldeki güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi. Polis, önce Oğurlu'yu, ardından da Udil'i yakalayarak gözaltına aldı.