Otelde can pazarı

Düzce Akçakoca'da bir otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin mutfak ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan oteldeki müşteri ve personel ekiplerce tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 otel personeli, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Otel işletmecesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aslan, yetkililerden bilgi aldı.Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelerek müdahalede bulunduğunu aktaran Vali Aslan, "Otelde yangının çıkış saatinde 44 odadan 14'ünün dolu olduğunu öğrendik. Odalarda bulunan 24 müşterimizin tamamı tahliye edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan ve dumandan etkilenen 3 personelimiz ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır. Bu 3 personelimiz gözetim altındadır. Hastaneden aldığımız bilgi sağlık durumlarının iyi olduğu yönündedir. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.Vali Aslan, daha sonra hastanede bulunan 3 personeli ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.