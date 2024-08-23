Otelde yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda saat 22.45 sıralarında Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bodrum katında çıktı. Yangın nedeniyle otelde kalan müşteriler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının başlaması ile birlikte dumanların üst katlara ulaşması sonucu otelde kalan müşteriler kısa sürede tahliye edildiler.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansta tedavi etti. Çıkan yangında otelde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.