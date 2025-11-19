Oteldeki kimyasal öldürdü

İstanbul'da gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Böcek ailesi soruşturması devam ediyor. Anne Çiğdem Böcek ile çocuklarının ardından baba Servet Böcek de önceki akşam yaşamını yitirdi. Soruşturmayı devralan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili iki otel çalışanı ve 1 ilaçlama firması çalışanı olmak üzere 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O tutuklanırken, tüm Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor. Adli Tıp Kurumu (ATK) vefat eden aile fertlerinin otopsi sonuçlarını açıkladı. Kurumun ön raporunda ailenin kanında toksik zehirlenme tespit edilemedi. Adli Tıp 'kimyasal madde zehirlenmesi" ihtimalini ön sıraya koydu. Ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair ATK'da incelemelerin devam ettiği, aynı aileden 4 kişinin ölümünün meydana geldiği, olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiği anlatıldı.





ÖLÜME BÖYLE GİTTİLER

Zehirlenen 4 kişilik Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi: Telaşla durdurup aracıma bindiler. Kız çocuğu sürekli kusuyordu. Anne baygındı. Öldüklerini öğrenince şoke oldum.