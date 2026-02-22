Otelin mutfağını poşet poşet boşaltmış: Hırsızlığı aklamaya "kedi maması" savunması yetmedi

İstanbul Cihangir'de bulunan Grand Star Otel'in işverenleri, bir süredir mutfakta yaşanan gıda ve malzeme kayıplarının nedenini araştırıyordu. Şüpheler üzerine otel yetkilileri, başaşçı olarak çalışan Leyla Kütükçü'nün, başkasının girmesini izin vermediği odasına girdi. Yapılan aramada, poşetler içinde otele ait gıda maddeleri ve mutfak malzemeleri ele geçirildi. Şüpheleri artan yönetim, geriye dönük kamera görüntülerini incelemeye aldı. Gerçek, bu şüphelerin üzerine gidilmesiyle gün yüzüne çıkarıldı.

"ODAYA KİMSEYİ SOKMUYORDU"

İşveren beyanlarına göre, otelde aşçı olarak çalışan Leyla Kütükçü'nün mutfakta kendine özel bir oda oluşturduğu ve buraya kimsenin girmesine izin vermediği belirtildi. Yapılan kontrollerde, bu odada çöp poşetlerine gizlenmiş otel malzemeleri bulunduğu ve bu malzemelerin diğer sanık Aliksan Çidem aracılığıyla otel dışına çıkarıldığı kamera kayıtlarıyla belgelendi.

"KEDİ MAMASI SANIYORDUM" SAVUNMASI KURTARMADI

Duruşmada savunma yapan sanık Leyla Kütükçü, suçlamaları reddederek poşetlerin içinde sokak kedileri için aldığı mama ve kumların olduğunu iddia etti. Kütükçü'nün referasıyla işe alınan Diğer sanık Bulaşıkçı Aliksan Çidem ise poşetleri Leyla Kütükçü'nün talimatıyla Taksim Meydanı'na taşıdığını kabul ederek, "Poşetleri yokladığımda içindekilerin tencere-tava olduğunu anladım, kendisini uyardım ama beni dinlemedi" şeklinde ifade verdi.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANDI"

Verilen kararda Kütük'ün otele ait eşyaları dışarı çıkararak hırsızlık suçunu işlediğini belirtti. Ancak mahkeme, suçun vasfını değiştirerek eylemin "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" kapsamında kaldığına hükmetti. Mahkemenin verdiği kararla Leyla Kütükçü 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak ceza 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezasına indirildi. Ayrıca sanığın 17 bin 900 TL'lik vekalet ücretini ödemesine karar verildi. Aliksan Çidem'in otel yetkilileriyle uzlaşma sağladığı için hakkındaki dava düşürüldü.