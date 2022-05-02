Otizmi onu ‘pes’ ettirmedi

Kocaeli'nde yaşayan 25 yaşındaki otizmli Ege Deniz, spora 12 sene önce masa tenisiyle başladı. Masa tenisinde ve daha sonrasında yönelmiş olduğu atletizm ile yüzme sporlarında çeşitli başarılar elde etti. Deniz'in yeteneğini fark eden hocaları, onu triatlet olarak yetiştirmeye başladı. Ege Deniz, Mersin'de düzenlenen ilk defa katıldığı Triatlon Türkiye Kupası'nda 1.5 kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koşarak birinci oldu.Ege'nin spor ile tanışmadan önceki halinin çok kötü olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Serkan Yüksekkaya, hayatının spora başladıktan sonra değiştiğini söyledi. Yüksekkaya, "Ege sporla 12 sene önce tanıştı. Çok zor durumdaydı ve psikiyatristlerin bile artık çare olamayacağı, kliniklere yatırılacak düzeydeydi. Ege'nin hayatı, spora başladıktan sonra değişti. Spora masa tenisiyle başladıktan 3-4 ay sonra yetenekli olduğu ortaya çıktı. Küçük çapta düzenlenen turnuvalara katılarak çeşitli başarılar elde etti. Ege'de tabii ki bu süreçte kendisini toparladı. Masa tenisinden sonra çeşitli branşlara yönlendirdik. Yönlendirdiğimiz branşlar içerisinde yüzme ve atletizm var. Yüzme ve atletizmde çok iyi başarılar elde etti. Ege'yi triatlet yapabilmek için triatlona başlattık. Yaklaşık 7- 8 aydır çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Geçen hafta Mersin Yenişehir'de gerçekleştirilen Triatlon Türkiye Kupası bayanlar genel kategorisinde birinci oldu. Sprint mesafe koştuğu yarışmada 1 buçuk kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koştu. Biz Ege'nin bu başarısından çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.