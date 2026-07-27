Otizmli Atalay üniversiteli oldu

İzmir'de ilkokul 3'üncü sınıfta otizm tanısı alan Mehmet Atalay Sağlık (22), büyük bir başarıya imza atarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Çocukluğundan beri tarihe ve sanata ilgi duyan Sağlık, sınav senesinde babasını kaybetmesine rağmen pes etmeyerek hayaline ulaştı. Kendisini "iştahlı bir kaşif" olarak tanımlayan azimli genç, üniversite eğitimiyle yetinmeyip "İrfan Denizi" ve "Kahkaha Mahallesi" adlarında iki kitap da bastırdı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Feride Sağlık, oğlunun eczacılığa yeten puanına rağmen tutkusunun peşinden giderek tarih bölümünü seçtiğini ve onunla gurur duyduğunu belirtti. Özel eğitim öğretmeni Nurcan Yıldız ise Atalay'ın başarısının erken tanı ve doğru eğitimin önemini kanıtladığını vurguladı. Otizmin hayallerine engel olmadığını gösteren Sağlık, cesaretiyle tüm akranlarına örnek oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör