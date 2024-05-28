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Giriş Tarihi: 28.5.2024 16:07 Son Güncelleme: 28.5.2024 16:32

Otizmli çocuğa darp iddiası

Aksaray’da Özel Eğitim Uygulama Okulunda okuyan 5. sınıf öğrencisi T.E.'nin iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Aile suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Kaan ATALAY
Otizmli çocuğa darp iddiası

Özel Eğitim Uygulama Okulu'da okuyan yüzde 90 ağır engelli otizmli T.E. iddiaya göre 21 Mayıs günü öğretmeni tarafından darp edildi. Bunun üzerine aile suç duyurusunda bulundu. Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz yaşanan olaya tepki gösterdi. İnceöz, "Bir hostes tarafından ders arasında çekilen fotoğraf ailesine yollanmış. Konuşamayan bir çocuk. Beden ve ruh olarak kendini savunamaz düzeyde. Ağır darbe aldığından dolayı şokta. Polis ifadelerinde de daha önceden de bu çocuğun darp edildiğine dair ifadeler var.

Ama henüz bir sorumlu ortaya çıkmamış veya çıkarılmamış. Bir kişi dahi açığa bile alınmamış. Bu çocuktan sorumlu olanlar o okulun içerisindedir. Biz dernekler olarak tarafız. Vicdanların kabul etmediği bu ve benzeri olaylarda aile ve özel çocuklarımızın yanındayız. Aile şikayetçi oldu. Gerek adli gerek idari sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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Otizmli çocuğa darp iddiası
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