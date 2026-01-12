Haberler Yaşam Haberleri Otizmli çocuğun prizle oyunu evi yaktı
Giriş Tarihi: 12.01.2026 16:21

İstanbul Kağıthane’de 7 yaşındaki otizmli çocuğun prizle oynadığı sırada meydana gelen yangın evi küle çevirdi.

Otizmli çocuğun prizle oyunu evi yaktı
Olay, saat 12.45 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede annesiyle yaşayan 7 yaşındaki otizmli çocuk koltukta oturduğu sırada prizle oynamaya başladı. Prizden çıkan kıvılcımların koltuğa sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

EVİ YANAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangında daire küle dönerken üst katındaki dairede de hasar meydana geldi. Yangın sırasında çocuğunu alarak dışarı çıkan anne olaydan yara almadan kurtuldu. Evinin yandığını gören kadın gözyaşlarına boğulurken, kadını komşuları teselli etti. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ekipler dairede bir süre soğutma çalışması yaptı. Kar yağışı altında bekleyen kadını sokağa çıkan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

