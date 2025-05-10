Otizmli çocuklara şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Olay Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana geldi. Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Durum Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Harekete geçen polis, öğretmeni gözaltına aldı. Adana Valiliği de öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen öğretmenin, "Ben çocuklara şiddet uygulamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere karşı basit yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklandı.