Otizmli gence şiddet kamerada

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Otizm Eğitim ve Spor Okulunda çekilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Otizmli genç, eğitmen tarafından darp edildi. Otizmli Arda'nın feryatlarına rağmen durmayan eğitmen ard arda Arda'nın kafasına vurdu. Otizmli Arda darp edilirken okulun müdürü ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"BEN BİR FİSKE BİLE VURMADIM"

Görüntü sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Arda'nın annesi bir açıklama yaptı. Anne yaptığı açıklamada, "Arda şu an yanımda gayet iyi. Biz şikayetlerimizi yaptık. Darp raporumuzu aldık. Adli süreç başladı. Ben bir fiske bile vurmadım, yumruklarla saldırılıyor. Çok kırgınım, çok sinirliyim. Görüntüleri izlediğimde kendimi zor tuttum bayılmamak için" dedi. Olayın ardından polis harekete geçti. Arda'yı darp eden eğitmen F.B. ve olaya göz yuman ve izleyen okul müdür E.U. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tepkilere neden olan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da Otizm Spor Kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İs Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şİddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine dahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.