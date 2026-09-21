Otizmli ikizler sporla iyileşti

Konya
'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli ikizler Mustafa Berke ve Muhammet Berk Baş, aldıkları eğitimlerle masa tenisi ve atletizmle birçok başarı elde etti. İkizler 10 yıl önce otizmli bireylerin toplumsal yaşamda bağımsız bireyler olarak yer alabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nda eğitimlerine başladı. İkizlerden Muhammet Berk 5 yıldır atletizm, Mustafa Berke ise 2 yıldır masa tenisinde madalya aldı. İkizlerin babası Necip Baş, sporun çocuklara iyi geldiğini belirterek "Çocukların spordan dolayı algıları açıldı, sakinleştiler, enerjilerine atıyorlar. Sporu hiç kesmedik. Çocuklar büyüyüp gelişti. Atletizm ve masa tenisinde yetenekleri var. Sporla kurallara uymayı, nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar" dedi.