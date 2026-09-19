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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Otizmli kardeşini pencereden attı

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Otizmli kardeşini pencereden attı
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Sivas'ta, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki otizmli Tufan Kümbetlioğlu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ablası ve erkek arkadaşı tutuklandı. Olay, sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli Tufan Kümbetlioğlu, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHKEME İKİSİNİ DE TUTUKLADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kümbetlioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, olay sırasında evde bulunan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile evde bulunan erkek arkadaşı T.S.'yi (17) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan abla S.N.K, "Tufan beni erkek arkadaşımla görünce panikledim" diyerek cinayeti itiraf etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SİVAS

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Otizmli kardeşini pencereden attı
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