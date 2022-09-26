Otizmli Mehmet Eres’in darp edildiği kurumun yetkililerine 1 milyonluk tazminat davası

İstanbul Büyükçekmece'de 5 yıldır kaldığı özel bakımevinde gördüğü şiddet nedeniyle 23 Temmuz 2022 gecesi öldüğü iddia edildi. Gencin ailesine bir gece ölüm haberi verildi. Ölüm raporuna "doğal ölüm" yazıldı ve aile bu durumdan şüphelenmedi. Kurumun eski çalışanı ile kurum müdürünün nişanlısı aileye telefon açtı, "konuyu araştırın" dedi. Eres Ailesi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde Mehmet Eres'in hem fiziksel şiddete hem de psikolojik şiddete maruz kaldığı anlara tanık oldu ve yıkıldı. Aile adliyenin yolunu tuttu ve suç duyurusunda bulundu. Savcılık otopsi istedi. Eres'in mezarlığı tekrar açıldı ve adli tıpa götürüldü.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Adalet Sarayı'nda basın açıklamasında bulunan hala Emel Şen, ''Bir bakım evinde 20 yaşındaki bir genç vefat ediyor, yeğenim. Bize ayın 23'ünde bir telefon geliyor, babasını arıyorlar ve vefat haberini alıyor. Bize doğal ölüm olduğu söylendi ve doğal ölüm raporunu verdiler. Olay Büyükçekmece'de özel bakımevinde oldu. Hasta olan çocuğun 3 kişinin eziyetler sonucu kriz geçirip vefatını görüyoruz. Cenazeyi gömene kadar şüphelenmedik çünkü kurum bize bununla ilgili açıklama yaptı.
''Çocuk kriz esnasında uykusunda gülerek vefat etti'' dediler. Biz de hastaydı zaten diye düşünerek vefatına inandık. Kurumun eski hemşiresi beni arıyor, 'abla bu ölümden hiç şüphelenmediniz mi, narkotik ilaçlar veriliyordu' dedi. Şu an orada hala orada görev yapmakta olan Binnur hanımın nişanlısı Batuhan Bey bizi aradı. Bize '1 ile 3 arasında kamerayı izleyin, biz bu ölümü şüpheli görüyoruz' dedi ve kapattı.
Akşamında aradık kurumu, sadece gece 1 ile 3 arasını izlemek istediğimizi söylüyoruz, özellikle saat aralığını söylüyoruz. İzlediğimizde görüyoruz ki, hasta bakıcısı 15 saniye boyunca çocuğun boğazını sıkıyor. Bu sorulduğunda bana ilk önce kalp masajı yapıyorum dedi, sonra panik yaptım yastık düzeltiyordum dedi. Özel olarak izlediğimi, yakınlaştırdığımı ve böyle bir şey olmadığını söylediğimde ise çocuğun kriz geçirdiğini ve kafasını tuttuğunu söyledi'' dedi.
1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI
Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 1 milyonluk tazminat davası açan hala Emel Şen, kazanıldığı takdirde parayı SMA hastası çocuklara bağışlayacağını belirterek ''Biliyorsunuz ki olayın maddi bir boyutu da var, tazminat boyutu da var ve 1 milyonluk tazminat davası açıldı. Kurumun kapatılması için otopsiyi bekliyoruz. Biz cenazeyi 1 hafta sonra mezarından çıkardık. Olayı şu an cinayet büro aldı ama şu an hiçbir tutuklama yok. Artık sesim duyulsun istiyorum. Konuyla sonuna kadar ben ilgileneceğim, hiçbir şekilde durmayacağım. Haklarımı sonuna arayacağım ve gerçekten devletten yardım istiyorum. Artık sesimi duyun, tutuklama istiyorum'' dedi.