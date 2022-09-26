Otizmli Mehmet Eres’in darp edildiği kurumun yetkililerine 1 milyonluk tazminat davası

1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI

Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 1 milyonluk tazminat davası açan hala Emel Şen, kazanıldığı takdirde parayı SMA hastası çocuklara bağışlayacağını belirterek ''Biliyorsunuz ki olayın maddi bir boyutu da var, tazminat boyutu da var ve 1 milyonluk tazminat davası açıldı. Kurumun kapatılması için otopsiyi bekliyoruz. Biz cenazeyi 1 hafta sonra mezarından çıkardık. Olayı şu an cinayet büro aldı ama şu an hiçbir tutuklama yok. Artık sesim duyulsun istiyorum. Konuyla sonuna kadar ben ilgileneceğim, hiçbir şekilde durmayacağım. Haklarımı sonuna arayacağım ve gerçekten devletten yardım istiyorum. Artık sesimi duyun, tutuklama istiyorum'' dedi.