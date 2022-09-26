Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

EZİYET SONUCU ÖLMEME İHTİMALİ YOK

Kurumda çalışan bir kişiden, sözkonusu bakımevinde iki yıl önce bir cinayet olduğunu ve bu olayın örtbas edilerek kapatıldığı duyumunu da aldıklarını kaydeden hala Emel Şen, "Ama bunun ne kadar doğru bilmiyorum. Mahkeme devam ediyor. Eziyet sonucu ölmeme imkânı yok. Elleri arkadan bağlanıyor, sandalyeye çarşafları keserek bağlanıyor ve bunu hangi insana yapsanız durmaz. Otopsi sonucunu bekliyoruz ama normal ölüm dahi yazsa eziyet sonucu kriz geçirmesi var" dedi.