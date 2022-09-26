Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bakımevinde 20 yaşındaki genci üzerine oturarak öldürdüler | Video

Otizmli Mehmet Eres (20), özel bakımevinde darbedildi, sandalyeye elleri bezle bağlandı, yerde sürüklendi ve tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de çalışanlar üzerine oturdu. Akıllara durgunluk veren görüntülerin ardından Mehmet, o gece hayatını kaybetti. İddiaya göre; bakımevinin kadın müdürünün nişanlısı, “vicdan azabı çekiyorum” diyerek aileye “konuyu araştırın” dedi. Güvenlik kameralarını izleyen Eres Ailesi acı gerçeği gördü. Hala Emel Şen, “Sorumluların tutuklanmasını istiyorum” dedi.