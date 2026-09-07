Otizmli minik çocuk eğitim merkezinde darp edilmişti! Cani öğretmenin savunması pes dedirtti: ‘Sadece ellerinden tutup kaldırdım’





"ÇOCUĞUM SADECE YARALANMAMIŞ BİR DE EZİYET GÖRMÜŞ"



K.Y'nin annesi Sermin Y. ise sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi. S.P.C'nin meslekten yasaklanmasını talep eden Sermin Y, şöyle konuştu:

"Bu yargılama sayesinde öğrendim ki savunmasız evladım, hayata kazandırmak amacıyla, güven duyarak teslim ettiğim kurumda periyodik, sistematik, insan onuruyla bağdaşmayan, fiziksel ve ruhsal yönden acı veren muamelelere maruz kalmış. Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış ve korkudan sindirilmiş. Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş."