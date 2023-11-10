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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Oto galeride miras dehşeti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki oto galeride miras tartışması nedeniyle kan aktı. Çıkan kavgada silaha sarılan ve akrabası olan iki kadını yaralayan G.K. gözaltında

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada bir şüpheli, 2 kadını tabancayla vurdu. Şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde suç aletiyle gözaltına alındı. Olay, Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri içinde G.K. ile N.K. ve N.Ü. isimli kadınlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.K. tabancasını çıkartarak ateş etti. Kurşunların hedefi olan N.K. ile N.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince G.K. suç aletiyle olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan N.K. ile N.Ü., özel hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay esnasında 7-8 el ateş eden kişinin, yaraladığı kadınlarla akraba olduğu ve miras nedeniyle tartıştıkları ileri sürüldü.

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Oto galeride miras dehşeti
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